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Kars'ta mülki idare amirleri kamu yatırımlarını ve güvenlik hizmetlerini görüştü

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Kars'ta mülki idare amirleri kamu yatırımlarını ve güvenlik hizmetlerini görüştü
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Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında mülki idare amirleri toplantısı düzenlendi. Vali yardımcıları ve kaymakamların katıldığı toplantıda kentteki çalışmalar, kamu yatırımları, güvenlik ve trafik hizmetleri ele alındı.

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında düzenlenen Mülki İdare Amirleri Toplantısı'nda kent genelindeki çalışmalar, kamu yatırımları, güvenlik ve trafik hizmetleri değerlendirildi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında "Mülki İdare Amirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikte Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları ve ilçe Kaymakamları katıldı. Toplantıda Kars genelinde yürütülen çalışmalar ile ilçelerde devam eden hizmet ve projeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının gündeminde kamu yatırımları ve ilçelerde vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin mevcut durumu yer aldı. Devam eden yatırımların geldiği aşama değerlendirilirken, ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, asayiş ve güvenlik hizmetleri ile ilçelerdeki uygulamalar ele alındı.

Trafik güvenliğine ilişkin çalışmaların da masaya yatırıldığı toplantıda, özellikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik alınan tedbirler ile denetim faaliyetleri değerlendirildi.

Vali Ziya Polat, toplantıda il genelindeki kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, vatandaşların taleplerinin karşılanması ve kamu yatırımlarının planlanan şekilde sürdürülmesi konusunda ilgili yöneticilere değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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