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Kars'ta Meraların Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı

Kars'ta Meraların Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı
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Kars'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, meraların otlatılmasında yaşanan sorunlar, iklim değişikliği ve aşırı otlatma nedeniyle oluşan verim kaybı gibi konular ele alındı. Çözüm önerileri arasında mera ıslah projelerinin hızlandırılması ve denetimlerin artırılması yer aldı.

Kars'ta İl Müdürü Enver Aydın, Başkanlığı'nda, kentte meraların otlatılmaya açılması ile birlikte köy muhtarlarıyla meralarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, mera alanlarında yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, köy muhtarları katıldı. Katılımcılar, özellikle mera alanlarının aşırı ve bilinçsiz otlatma nedeniyle verim kaybına uğradığını, iklim değişikliği ve kuraklık gibi doğal etkenlerin de bu durumu daha da zorlaştırdığını vurguladı. Toplantıda mevcut meraların ıslah edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Toplantıda Mera ıslah projelerinin hızlandırılması ve desteklenmesi, Üreticilere yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin artırılması, Otlatma denetimlerinin daha sık yapılması, Mera kullanımına ilişkin köy bazlı yönetim planlarının oluşturulması, Uydudan mera takibi gibi dijital sistemlerin devreye alınması gerektiği kaydedildi. Kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve çiftçilerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca köylerde çoban refahını artırmaya yönelik olarak çoban evi ihtiyacına dair talepler değerlendirildi. Fikir alış verişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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