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Kars'ta Mera Alanları İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kars'ta Mera Alanları İçin Çalışmalar Devam Ediyor
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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, mera alanlarının korunması ve verimliliğinin artırılması amacıyla köylerde incelemeler yapıyor. Müdür Enver Aydın, çiftçilerle bilgi alışverişi yaparak mera alanlarının etkin kullanımı için çözüm arayışında olduklarını belirtti.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki köylerde mera alanlarının korunması ve verimliliğinin artırılması amacıyla incelemelerini sürdürüyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, beraberindeki heyet ile birlikte Digor ilçesine bağlı Kilittaşı ve Karabağ köylerinde mera alanlarının mevcut durumunu analiz ederek, hayvancılıkla geçinen köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi muhtarlarla sahada konuştu. Aydın, köylerde meraların etkin kullanımı için bilgilendirme toplantıları düzenleyerek çiftçilerle bilgi ve birikimlerini paylaşıyor.

"Hayvancılık için mera vazgeçilmezdir"

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ayrıca çiftçilere mera alanlarının korunması ve ıslah edilmesi, hayvan yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı anlatılarak, yürütülen çalışmalarda çiftçilerle iş birliği yaparak, ortak bir fayda sağlamayı amaçlanıyor.

Çiftçiler ise bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, meraların verimli kullanımı konusunda daha fazla destek beklediklerini ifade etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce mera incelemelerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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