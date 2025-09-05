Kars'ta köy yolları yapımı kış öncesi tamamlanıyor

Kars'ta 2025 inşaat sezonunda başlatılan köy yollarının yapım çalışmaları kış öncesinde tamamlanıyor. Kent genelinde çok sayıda köy yolu yapılarak vatandaşların hizmetini açılırken, bir çok köy yolunda çalışmalar tam hız sürüyor.

Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği'nce yürütülen çalışmalarda vatandaşlar modern yollara kavuşuyor. Köylerde yapılan yollar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Özel İdare Genel Sekreteri Fatih Tekcan,yürütülen çalışmaları tek tek takip ederken, ekipler ise yağmurlar başlamadan çalışmaların tamamlanması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kars İl Özel İdaresi'nde son olarak Sarıkamış'a bağlı Alisofu, Mescitli, Şehitemin, Odalar, Güllüce ve Akören köylerinde, Akyaka'ya bağlı Küçük Aküzüm köyü ile Selim'e bağlı Büyük Oluklu köyünde kilitli parke taşı köy içi yol çalışmaları yürütülüyor.

Köy yolları ve köy içi kilitli parke taş yollarının yapılmasıyla vatandaşlar tozdan ve çamurdan kurtulmuş oluyor. Modern yollar ulaşımda da kolaylık sağlıyor. Özel İdare ekiplerince inşaat sezonu sonuna kadar il genelinde yapılan çalışmaların tamamının bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - KARS