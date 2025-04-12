Kars'ta Kışın İhtişamı: Aygır Gölü'nde Buzlar Erimeye Başladı

Kış mevsiminin en sert yaşandığı illerden birisi olan Kars, buzulları aratmıyor. Kentte bulunan göllerin birçoğunun buzları erirken, bin 942 rakımda bulunan Aygır Gölü'nün buzları ise kısmen erimeye başladı. Gölün yarısında buzları eridiği için bahar havası yaşanırken, gölün kalan kısmı ise Antarktika'yı andırıyor.

Kars'ın Susuz ilçesinde bin 942 rakımda bulunan ve bir volkanik set gölü olan denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Aygır Gölü görenleri büyülerken, gölün buzlarının erimeye başlamasıyla balıkçılarda hazırlıklarını yapmaya başladı.

"Antarktika'yı andırıyor"

Yaklaşık 20 yıldır Aygır Gölü'nde balıkçılık yapan Nurhak Yazar, Kars'ta Nisan ayında kışın yaşandığını belirtti.

Aygır Gölü'nde buzların tam erimesinin ardından balığa çıkacağını ifade eden Nurhak Yazar, "Şuanda resmen Antarktika'yı andırıyor bizim burası, halen daha buzlar çözülmedi. Rüzgarın etkisini bekliyoruz. Rüzgar olursa buzlar kalkacak. Bende sandalımı tamir ediyorum. Balığa çıkacağız, rastgele diyelim inşallah iyi olacak" dedi.

" Kış halen hüküm sürüyor"

Kışın halen hüküm sürdüğünü belirten Yazar, "Şuan da Kars'ta soğuk halan hüküm sürüyor. Kış bitmiş değil. Halen daha üşüyoruz. Kışlık giyeceklerimiz üzerimizde, gerçekten çok soğuk" diye konuştu.

Aygır Gölü'nde buzların çözülmesiyle birlikte ortaya çıkan görüntülen görenleri üşütürken, Antarktika'yı aratmayan görüntülen kameralara yansıdı. Rüzgarın savurduğu buz kütleleri kıyıya vururken, ortaya ise kartpostal görüntüler çıktı. Aygır Gölü'nde buzların kısa sürede tam anlamıyla çözülmesi bekleniyor. - KARS