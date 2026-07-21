Kars'ta kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği: 28 bin 766 vatandaşa ulaşıldı

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, 2026 Yılı 2. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı** gerçekleştirildi. Toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek faaliyetler ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya komisyon üyesi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, 2026 yılının ikinci dönemine ait hizmet verileri incelenirken, il genelinde uygulanan farkındalık çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve koordinasyon mekanizmalarının etkinliği masaya yatırıldı.

"Kurumlar ortak hedef için çalışıyor"

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, tüm kamu kurumlarının ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Bu doğrultuda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda birçok kurumun ortak çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü** iş birliğinde il merkezi ve ilçelerde üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme programları düzenlendi. Köylerde yaşayan vatandaşlara aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerin zararları konusunda eğitimler verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa güvenlik korucularına yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Kamu kurumlarında ilk kez göreve başlayan aday memurlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık eğitimleri düzenlendi. Kurula üye kurumlar tarafından stantlar açılarak vatandaşlara broşür ve afiş dağıtıldı, esnaf ziyaretleri yapılarak bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü rehber öğretmenleri tarafından veli toplantılarında öğrenci velilerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdü. İl Sağlık Müdürlüğü sağlık hizmeti alan vatandaşlar ile kamu personeline yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Adli Destek ve Mağdur Hakları Müdürlüğü, kendilerine başvuran vatandaşlara hakları konusunda bilgi vererek gerekli yönlendirmeleri yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinden yararlanan vatandaşlara yönelik farkındalık eğitimleri düzenledi. İl Müftülüğü ise camilerde verilen hutbeler, irşat programları, seminerler ve açılan bilgilendirme stantlarıyla toplumun geniş kesimlerine ulaştı.

"28 bin 766 kişiye farkındalık eğitimi"

Toplantıda açıklanan verilere göre, 2026 yılı içerisinde İl Eylem Planı kapsamında koordinasyona üye kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar sonucunda toplam 28 bin 766 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşmasını sağlayanKADES (Kadın Destek Uygulaması) konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda bin 403 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yüklenerek uygulamanın kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplumda şiddete karşı farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen "Kadına EL KALKAMAZ" kampanyası kapsamında ise 2 bin 878 erkek vatandaşa eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

"KADES verileri masaya yatırıldı"

Komisyon toplantısında KADES uygulamasına ilişkin istatistikler de değerlendirildi.

Verilere göre Kars'ta 2026 yılı içerisinde 567 KADES ihbarı yapıldı. Bu ihbarlardan 187'sinin asılsız ihbar olduğu açıklandı. Toplantıda, KADES uygulamasının yalnızca gerçek tehlike ve acil durumlarda kullanılması gerektiği vurgulanırken, asılsız ihbarların güvenlik ekiplerinin iş yükünü artırdığı ve gerçek vakalara müdahaleyi geciktirebildiği ifade edildi.

"Şiddete karşı mücadelede koordinasyon güçlenerek sürecek"

Toplantının sonunda aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele kapsamında kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi, toplumun her kesimine ulaşacak bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması ve koruyucu-önleyici hizmetlerin etkin şekilde sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulanırken, kadınların güvenliğinin sağlanması ve şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı