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Kars'ta bayram öncesi mezarlıklara bakım yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta bayram öncesi mezarlıklara bakım yapılıyor

Kars Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Kars Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca düzenli olarak yapılan mezarlık bakım ve temizlik çalışmaları Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, vatandaşların ahirete intikal eden yakınlarının kabirlerini temiz ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri kentte bütün mezarlıkta çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesi yapılan çalışmalarla önce mezarlık alanında bulunan çöpler toplandı. Ardından mezarlıklardaki tüm yollar temizlendi. Mezarlıkların içerisinde bulunan yabani otları temizleyen ekipler, çevre düzenlemesi yaparak mezarlıkları ziyaretlere hazır hale getirdi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kars Belediyesi Kurban Bayramı Kars Yerel Haberler

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