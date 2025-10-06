Kars'ta AK Parti Kadın Kolları'ndan 'Gazze için sessiz çığlık'

Ak Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen "Gazze için sessiz çığlık" etkinliği 81 ilde olduğu gibi Kars'ta saat 12.30'da eş zamanlı gerçekleştirildi.

Vali Rahmi Doğan Parkı'nda bir araya gelen kadınlar ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve sessiz zincirini oluşturdu. Sessiz duruş, zulme karşı güçlü bir çığlığa dönüştü.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların, öksüz-yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz "Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum" diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum: Kalbiniz nerede? Yüce Rabbimiz mealen "Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir." (Maide, 32) buyuruyor. Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır. Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz: Barış kadınla mümkün" dedi.

Sara, "Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı. "Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir." İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz: Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz; vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır. Şimdi, sizleri de sessiz çığlık zincirimize davet ediyorum" diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS