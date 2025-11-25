Kars'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü: Ak Parti, Dem Parti ve CHP'li Kadınlar Sokağa Çıktı

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - AK Parti, DEM Parti, CHP Kars İl Başkanlıkları ve Kars Barosu üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler ve basın açıklamaları düzenledi.

AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik şiddete karşı kararlılıklarını bir kez daha vurguladı. Sara, şunları kaydetti:

"Bugün, kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılığımızı, dayanışmamızı ve sorumluluk anlayışımızı simgeleyen bir gün. Ancak biz bu mücadeleyi sadece bir gün ile sınırlamıyoruz. Bu davayı kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu ve milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur."

Sara, Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece iyi niyet beyanından ibaret olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti iktidarları 23 yıldır bu alanda adım adım devlet politikası oluşturuyor. 2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Aradan geçen yıllarda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları artırdık ve koruyucu ile önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, bu dönemde çıkarılmış ve kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olmuştur."

"Kelebeklerin özgürlük ruhuyla mücadelemizi yükseltiyoruz"

DEM Partili kadınlar, Kars İl Başkanlığında bir araya gelerek kadına yönelik şiddeti kınayan pankartlarla sessiz bir yürüyüş düzenledi, ardından Vali Rahmi Doğan Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Gülcan Alp, 25 Kasım'da Kars'ta da alanlarda olduklarını belirterek, kadına yönelik şiddet ve katliamlara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Alp, kadın yoksulluğu, işsizlik, şiddet ve erkek egemen politikaların şiddeti artırdığını vurgularken, yılın ilk yarısında 136 kadının katledildiğini, 145 kadının şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğini ve geçtiğimiz hafta Kars'ta bir kadının evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğünü ifade etti. Alp, "Kelebeklerin özgürlük ruhuyla mücadelemizi yükseltiyoruz" dedi.

Kars Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hülya Kesemen ise 25 Kasım'ın sadece bir takvim yaprağı değil, yüzyıllardır aynı acıyla kanayan bir yaranın ismi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz bugün yalnızca anmıyoruz, adaleti talep ediyoruz. ve söz veriyoruz. Şiddetin nefes aldığı her an, sesimiz yükselecek. Bu mücadele yaşamın her alanında sürecek. Kadına yönelik şiddet evde, sokakta, işyerinde, dijital dünyanın görünmez duvarlarında. Fail değişir, yöntem değişir ama sonuç hep aynıdır. Özgürlüğün gasbı, onurun parçalanması, yaşam hakkının hedef alınması. Ancak yalnız şiddetin kendisi değil, kadınların üstüne yıkılan yükler de acıdır. Emeği görünmez kılınan, sesi bastırılan, başarısı küçümsenen, hırsı ayıplanan, anne olurken eleştirilen, çalışırken sorgulanan, susunca suçlanan, konusunca hedef gösterilen kadınlar hem evin sorumluluğunu taşıması beklenen hem ekonomik bağımsızlığı için mücadele eden toplum için güçlü olması öğütlenen ama kendi mutluluğu hep sonraya bırakılan kadınlar. Ve biz biliyoruz; kadının yorgunluğu yalnız kol gücünden değil, hayata karşı tek başına göğüslediği yüklerden birikir. Ne var ki her zorlukta yeniden ayağa kalkan, her engeli aşan yine odur. Kadınlar güç aramaz, zaten kendi gücünün kaynağıdır."

"Katledilen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar durmayacağız"

CHP Kars Kadın Kolları Başkanı Yeşim Süer de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sadece bir günü değil, bir dünya düzenine karşı kadınların yüzyıllardır süren isyanını konuşuyoruz. 25 Kasım, Mirabel Kardeşlerden bugüne uzanan o dev kadın mücadelesinin adıdır. ve biz biliyoruz ki bu ülkenin karanlığına rağmen, kadınların dayanışması hala en büyük ışık, en büyük cesarettir.

OECD verilerine göre, kadına şiddette yüzde 38 ile OECD ülkeleri arasında birinci olan ülkemizde kadınlar sadece öldürülmüyor; yok sayılıyor, susturuluyor, yalnız bırakılıyor. Tecavüzler örtbas ediliyor, cinayetlere intihar süsü veriliyor, failler korunuyor. Neden? Çünkü bu düzenin sahipleri kadınları hala güçsüz, hala itaatkar, hala kontrol edebilecekleri bir varlık sanıyor.

Ama biz biliyoruz, bu ülkede kadınları öldüren bireysel bahaneler değil, erkek egemen zihniyetin bizzat kendisidir. Ekonomik krizmiş, kıskançlıkmış, psikolojik sorunmuş; aynı sözleri her dosyada duyuyoruz. Peki bu 'cinnet geçiren' erkekler neden komutanlarını, patronlarını, babalarını öldürmüyor da kadınlara yöneliyor? Çünkü kadını kendilerinden güçsüz zannediyorlar. İşte vahşetin kaynağı tam olarak budur. Biz kadınlar o güçsüzlük masalını paramparça ettik sokakta, evde, işte, Meclis'te… Geri adım atmadık, atmayacağız. Bir kez daha söz veriyoruz, katledilen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar durmayacağız. Çünkü bu ülkede kadın cinayetlerinin sebebi çok açık. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshettiler. 6284'ü etkin uygulamıyorlar. Devlet mekanizmalarını her geçen gün daha da çürütüyorlar. ve en önemlisi bu iktidarın dili kadın düşmanıdır."