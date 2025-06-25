Kars'ta 15 Temmuz Etkinlikleri İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kars'ta 15 Temmuz'un 9'uncu yıldönümü etkinlikleri koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bu yıl "Zafer'in Adı Türkiye" mottosuyla 9'uncusu gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri hazırlık toplantısı, Vali Ziya Polat'ın başkanlığında protokol üyeleri, ilgili kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri içerikleri, kurumların iş bölümü ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Vali Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantı da fikir alış verişinde bulunuldu. Yapılması gerekenler, ilgili kurumlarım görev taksimi masaya yatırıldı. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS