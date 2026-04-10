Susuz'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu Toplandı

Kars'ın Susuz ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2026 yılı olağan genel kurul toplantısı, Kaymakam Muhammed Emin Tutal başkanlığında yapıldı. Toplantıya İl Genel Meclis Üyesi Memet Katırağ, köy muhtarları ve ilgili kamu kurumlarının amirleri katıldı.

Toplantının ana gündem maddesini, 2026 yılı kapsamında uygulanacak olan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırım programı oluşturdu. Yetkililer tarafından yapılan sunumlarda, ilçeye bağlı köylerde planlanan altyapı çalışmaları, yol yapım ve bakım faaliyetleri, içme suyu projeleri ile diğer hizmetlere ilişkin detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Genel kurulda söz alan köy muhtarları, kendi köylerine yönelik ihtiyaçları ve öncelikli taleplerini dile getirme fırsatı buldu. Muhtarların özellikle yol, su ve altyapı eksikliklerine dikkat çektiği toplantıda, taleplerin değerlendirilerek yatırım programına dahil edilmesi konusunda istişareler yapıldı.

Toplantının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından muhtarlara yönelik bilgilendirme oturumu düzenlendi. Bu kapsamda, Mera Kanunu hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken, meraların korunması, doğru kullanımı ve mevzuata uygun işletilmesi konularında muhtarların dikkat etmesi gereken hususlar aktarıldı. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Öte yandan yetkililer, bu tür toplantıların hem kamu hizmetlerinin etkin planlanması hem de yerel ihtiyaçların doğrudan tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, iş birliği ve koordinasyonun devam edeceğini ifade etti. - KARS

