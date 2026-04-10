Susuz'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu Toplandı

Kars'ın Susuz ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ile ilgili bilgiler paylaşılırken, köy muhtarları taleplerini dile getirdi.

Kars'ın Susuz ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2026 yılı olağan genel kurul toplantısı, Kaymakam Muhammed Emin Tutal başkanlığında yapıldı. Toplantıya İl Genel Meclis Üyesi Memet Katırağ, köy muhtarları ve ilgili kamu kurumlarının amirleri katıldı.

Toplantının ana gündem maddesini, 2026 yılı kapsamında uygulanacak olan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırım programı oluşturdu. Yetkililer tarafından yapılan sunumlarda, ilçeye bağlı köylerde planlanan altyapı çalışmaları, yol yapım ve bakım faaliyetleri, içme suyu projeleri ile diğer hizmetlere ilişkin detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Genel kurulda söz alan köy muhtarları, kendi köylerine yönelik ihtiyaçları ve öncelikli taleplerini dile getirme fırsatı buldu. Muhtarların özellikle yol, su ve altyapı eksikliklerine dikkat çektiği toplantıda, taleplerin değerlendirilerek yatırım programına dahil edilmesi konusunda istişareler yapıldı.

Toplantının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından muhtarlara yönelik bilgilendirme oturumu düzenlendi. Bu kapsamda, Mera Kanunu hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken, meraların korunması, doğru kullanımı ve mevzuata uygun işletilmesi konularında muhtarların dikkat etmesi gereken hususlar aktarıldı. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Öte yandan yetkililer, bu tür toplantıların hem kamu hizmetlerinin etkin planlanması hem de yerel ihtiyaçların doğrudan tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, iş birliği ve koordinasyonun devam edeceğini ifade etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok

"Heyet yolda" denmişti! İran'dan tüm dengeleri bozan açıklama
Bolu ve Mersin Yenişehir belediyelerine peş peşe operasyon! Onlarca gözaltı var

İki belediyeye peş peşe operasyon! Onlarca gözaltı var
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti
Bavullarını bile topladı! Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Bavullarını bile topladı! Fenerbahçe'de ilk ayrılık
Süper Lig'de oynayan futbolcu taraftarlar birbirine girdi: Çocuk odana asarsın

Süper Lig'de oynayan futbolcudan taraftarına: Çocuk odana...

'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi

Gol oldu yağdılar! Samsunspor'u darmadağın ettiler
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Icardi hakkında olay sözler: 2 gol atsaydı...