Kars haberleri! Başkan Ali Eroğlu Kars'ta ziyaretlerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars haberleri! Başkan Ali Eroğlu Kars'ta ziyaretlerde bulundu

Kars haberleri! Başkan Ali Eroğlu Kars'ta ziyaretlerde bulundu

Kars haberi... Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve İkinci Başkan Haluk Aşkaroğlu bölgede ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

 - Güncelleme:

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve İkinci Başkan Haluk Aşkaroğlu bölgede ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası kurulduğu 1988 yılından beri ilk kez Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkan düzeyinde ilk kez ziyaret edildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, İkinci Başkan Haluk Aşkaroğlu, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül ve Genel Sekreter Özkan Soylu'dan oluşan heyet öncelikle Kars Vali/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret ederek, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyinin faaliyetleri hakkında Öksüz'e bilgi verildi.

Heyet daha sonra sırasıyla Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cihan Kaçar ile bir araya gelerek, veterinerlik mesleği ve meslektaşları adına plaket takdim edildi.

Ziyaretlerde genel olarak Kars konuşuldu. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Eroğlu Kars Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title