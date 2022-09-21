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Kars haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek'e ziyaret

Yerel Haberler

Kars haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek'e ziyaret

Kars haber... MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek'i ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek'i ziyaret etti.

Beraberinde MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Şahin, belediye meclis üyeleri ile kaymakamlığa gelen Aydın, Kaymakam Kemelek ile bir süre makamında sohbet etti.

Kaymakam Kemelek, Aydın ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Kamil Aydın Aydın Kars Yerel Haberler

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