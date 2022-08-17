Kars haberi! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Susuz'da Toprakla Buluşturduğu Tohumlar Hasat Ediliyor

TACETTİN DURMUŞ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kars'ın Susuz ilçesine gelerek ektiği tohumlar hasat edilmeye başlandı. CHP'li Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, "Ektiğimiz tohumlar bire 15 – 20 vermeye başladı. Bu tohumlar satmayacağız. Satmak yerine seneye yine tohum olarak kullanmayı düşünüyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl kuraklık sorunu yaşayan Kars'ın Susuz ilçesine destek elini uzatması, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Yaz başında ekilen arpa ve buğdaylar biçerdöverler tarafından hummalı bir şekilde hasat ediliyor. İlçe merkezinde geçimini çiftçiliğe bağlı olarak hayvancılıkla idame ettiren vatandaşlar, yaz başında kayıt altına alınarak teslim aldıkları tohumlardan elde ettikleri toplam ürünü ambarlarına koymaya başladı.

"BÖYLE BİR TOHUM BİR DAHA ELİMİZE GEÇMEZ. ÇOK KALİTELİ BİR TOHUM"

CHP'li Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Susuz'a gönderilen sertifikalı arpa ve buğday tohumlarının bire 15 – 20 ürün verdiğini söyledi. Başkan Soyer'in girişimleri ile İzmir Büyük Şehir Belediyesi'nin Susuz ilçesine 130 ton arpa ve buğday tohumu gönderdiğini ve Soyer'in bizzat ilçeye gelerek tohumları toprakla buluşturduğunu hatırlatan Oğuz Yantemur şunları söyledi:

"Arpa tohumlar zaten sertifikalıydı. Ektiğimiz tohumlar bire 15 – 20 vermeye başladı. Bu tohumlar satmayacağız. Satmak yerine seneye yine tohum olarak kullanmayı düşünüyoruz. Bu yıl ilçe merkezinde dağıtmıştık. Önümüzdeki yıl köylerimize de dağıtacağız. Böyle bir tohum bir daha elimize geçmez. Çok kaliteli bir tohum. Birçok zahireciden 'bize satın' diye teklif de aldık ama biz bunu onlara satmak yerine vatandaşlarımıza vereceğiz. Zahireciler şu anda alımları durdurmuş durumdalar. Çiftçi de sıkışmış durumda ve çiftçinin tohuma ihtiyacı var. Alımı durdurdular, fiyat çok düşük. Fiyatların biraz daha yükselmesini bekleyeceğiz. Ama bunu kesinlikle satmıyoruz. Seneye tohuma ayıracağız. Tohumlarımızı Tunç Başkan ile birlikte 130 ton tohum dağıtmıştık.

"DAĞITTIĞIMIZ TOHUMLARIN BÜYÜK BİR KISMINDAN İYİ ÜRÜN ALDIK"

Bugün hasat zamanı ve bu sene mevsim de uygundu. Dağıttığımız tohumların büyük bir kısmından iyi ürün aldık. Verdiğimiz tohumları vatandaşlarımızdan geri alıyoruz. Belediyemiz adına seneye tekrar dağıtacağız. Bugün de burada vatandaşa verdiğimiz kadarını geri alıyoruz ve seneye tekrar dağıtmak üzere depolayacağız. Buradan Tunç Soyer Başkanımıza, bizlere yardımcı olan İzmir Belediyemize, ilçe belediyelerimize ve Murapaşa Belediyemize teşekkür ediyorum. Bu iş özellikle Tunç Başkanımızın önderliğinde yapıldı. Artık Susuz'da her kesin tohumu var. Seneye de artık her kes kendi tohumunu ayıracak. Bizim verdiğimiz tohumu geri verdikten sonra kendi tohumlarını da ayırdılar. Çok bereketli bir yıl yaşadık. Tunç Başkan'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldi bizimle beraber ekimde yer aldı. Ayağı da iyi geldi. Tohumlarda bereketli oldu. Üreten bir ülkeye ve üreten bir çiftçiye ihtiyacımız var. Tohum kalmamıştı elimizde son iki çok kurak bir sezon geçirmiştik. Şimdi yeniden tohuma kavuştuk. İnşallah Susuz Kars'ta tohumun merkezi olacak. Çalışmalarımıza önümüzdeki yıl da devam edeceğiz."

"ŞU ANDA YÜZDE 60 İLE 80 CİVARINDA KARIMIZ VAR"

İlçede geçimini çiftçilikle sağlayan Nusret Yalçın da konuşmasında "Sağ olsun Susuz Belediye Başkanımız vasıtasıyla Susuz'a tohum getirdi. Susuz 20 yıldır böylesine arpa ve buğday görmemişti. İlk defa Susuz'un arazisi arpa ve buğdaya kavuştu. Vatandaşlar arpa ve buğday ekti. Herkes en az 1'e 10 aldı. Tunç Başkanımıza ve Oğuz Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben de dahil herkes, ürünümüzü hasat ettik ve tohumları da geri veriyoruz. Sadece aldığımız tohumları geri veriyoruz. Şu anda yüzde 60 ile 80 civarında karımız var. Karlıyız" dedi.

Vatandaş İmdat Muğlu da "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aldığımız tohumları tekrar geri iade etmek şartıyla en az 1'e 5 kazandığımızdan eminim. Her birimiz güzel bir ürün aldık. Allah'ın izniyle sene sonunda tohumları yeniden bize geri verecekler. Başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer buraya kadar gelerek tohum ekti. Bütün halkımız adına kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İNSANLARIMIZ HAYVANLARINI BESLEYEBİLECEK, EVLERİNE EKMEK GÖTÜREBİLECEKLER"

Çiftçi Tarkan Opak, "Susuz'da yaşıyorum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Malum geçen yıl büyük bir kuraklık geçirdik. Belediye Başkanımız Oğuz Yantemur'un girişimleriyle Tunç Soyar Başkanımızın destekleriyle Susuz halkına dağıtılan hibe gibi tohum dağıtıldı. Halkımız çok memnun ürünümüz ve verimimiz çok iyi oldu. Allah Belediye Başkanlarımızdan razı olsun. Bu desteğe vesile olan Tunç Soyer başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnsanlarımız hayvanlarını besleyebilecek, evlerine ekmek götürebilecekler. Bizler çok memnun olduk aldığımız tohumları önümüzdeki yıl tekrar geri almak üzer Belediyemize geri veriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tohumların tartılarak geri alınması ve detaylar

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur

Nusret Yalçın Özkan Muğlu

Tarkan Opak

Arpa tarlasından biçerdöverle hasat