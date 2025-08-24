Karpuz Satarken Göbek Atan Genç Fenomen Haline Geldi

Karpuz Satarken Göbek Atan Genç Fenomen Haline Geldi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde karpuz satışı yapan 24 yaşındaki Ramazan Vural Gün, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Göbek atarak insanları eğlendiren genç, atadan gelme kavun-karpuz yetiştiriciliği yapıyor.

Sosyal medya sayfasında karpuz tezgahında, tarlalarda ve sahillerde göbek attığı videoları paylaşan 24 yaşındaki Ramazan Vural Gün, Manavgat pazarlarında da karpuz satarken göbek atarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Atadan gelme kavun-karpuz yetiştiriciliği yaptıklarını, yetiştirdikleri karpuz ve kavunları pazarlarda sattığını belirten Ramazan Vural Gün, göbek atmayı çok sevdiğini, bulunduğu her ortamda müzik eşliğinde göbek atarak insanları eğlendirdiğini dile getirdi. 24 yaşında olduğunu ve hobi olarak göbek attığını söyleyen Vural, giydiği 'Göbekçi07' isimli beyaz tişörtünü de üzerinden çıkarmıyor. Vural'ın her ortamda kilosuna rağmen göbek atarak çektiği videolar sosyal medyada ilgi görüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
