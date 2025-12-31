Karlıova buz tuttu: Yetişkinler cefasını, çocuklar ise sefasını sürdü

Adını karlı ovadan alan ve kışın büyük bir kısmını kar altında geçiren Karlıova, eksi 22 dereceleri gördü. İlçe buz tutarken yetişkinler cefasını çekti, çocuklar ise ara sokaklarda kayarak sefasını sürdü.

Meteorolojinin uyarı verdiği Bingöl'de kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kent merkezinde henüz istenilen kar yağışı alınmazken, kış aylarının büyük bir kısmını kar altında geçiren ve ismini kardan alan Karlıova, kar yağışı ve don etkili oldu. Kar yağışının ardından termometreler eksi 22 dereceleri gösterdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte çatılarda buz sarkıtları oluştu, çeşmeler, araçlar ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Yetişkinler soğuk havanın cefasını çekerken, okulların tatil edildiği kentte çocuklar ara sokaklarda kayarak keyfini çıkardı. Beyaza bürünen cadde ve sokaklarda kızakla kayan, kartopu oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

İlçede yaşayan vatandaşlardan Ahmet Kanat, yaşanan soğuk hava şartlarına dikkat çekerek, "2-3 gündür çok yoğun kar yağışı vardı. Kar yağışı bugün yerini soğuk havaya bıraktı. Gece eksi 25'i bulduk, sabah eksi 23 ile uyandık. Sabah kalktığımızda çeşmelerimiz donmuştu, çalışmayan araçlar vardı, yolda kalan araçlar vardı" dedi.

Kar tatilinin keyfini çıkaran çocuklardan Talha Kalkan ise "İyi ki kar yağdı, arkadaşlarla kızak kayıyoruz, kartopu savaşı oynuyoruz. Çok güzel, burada çok eğleniyoruz. Okullar da tatil oldu, keyfimiz yerine geldi. Kızaklarımızla kayıyoruz, çok eğleniyoruz" sözleriyle dile getirdi. - BİNGÖL