Kırsal mahallelerin 'köy odası' geleneğini inşa ettiği modern köy konakları ile gelecek kuşaklara aktaran Karesi Belediyesi, Aktarma Mahallesi Köy Konağı'nı hizmete aldı.

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerin 'köy konağı' geleneğini inşa ettiği modern köy konakları ile gelecek kuşaklara aktarıyor. Bu yıl ortasında Armutalan Kültür Merkezi, Kavaklı, Köteyli ve Çaypınar Sosyal Tesisi'nin açılışını gerçekleştirilirken, Aktarma Köy Konağı'da düzenlenen tören ile hizmete alındı. Köteyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta ilk olarak Aktarma Mahallesi Muhtarı Rafet Akbıyık bir konuşma yaptı. Muhtar Akbıyık, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a köylerine kazandırdığı sosyal tesis için teşekkür etti.

Başkan Orkan: "Karesi'de her yerde izimiz var"

Sözlerine 'Tarlada İzi Olanın harmanda sözü' olur cümleleriyle başlayan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "İşte bu yatırımlar bizlerin tarladaki izlerimiz. Bu izleri her kırsal mahallemizde bırakıyoruz. Buradaki yaşayan değerli vatandaşlarımızın da şehir merkezindeki rahatlığı, konfora ulaşması için çabalıyoruz. Çok şükür bugüne kadar birçok yerde bu hizmetleri yaptık. Kavaklı, Köteyli ve Çaypınar Mahallemizde köy konaklarımızı yaptık. Bunların yanında semt spor sahaları ve halı sahaları yaptık. Artık yolları, köprüleri, taş döşemelerini söylemiyoruz. O kadar iyi bir duruma geldik ki. Karesi'de her yerde izimi var. Hepinizi değerli kılmak için ekibimle canla başla çalışıyoruz" dedi.

Aktarma Mahallesi'nin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Başkan Orkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah yattığı yeri dinlendirsin. Halil Kasapoğlu amcam benim manevi babamdı. Onun evladı yoktu. Benim hakkımda herkese 'Evladım olsa ondan çok sevemezdim' diyordu. Onunla çok farklı bir bağım vardı. Halil Amcamın Aktarmayla da bağı vardı. O nedenle bu tesis benim için ayrı bir önemli. İnşallah bu tesisi düğünlerinizde, derneklerinizde, mevlitlerinizde kullanın. Hayırlı olsun".

Şahin: "Köy odası sohbet odası gibi de kullanılmalı"

Balıkesir Büyükşehir Başkan Vekili Birol Şahin'de bir konuşma yaparak, tesisi ilçeye kazandıran Başkan Orkan'a teşekkür etti. Karesi'de 47 kırsal mahalle olduğunu söyleyen Şahin, "Aktarma'da değerli bir mekanın açılışındayız. Türk kültürü sözlü geleneği olan bir milletiz. Geçmiş yıllarda köy odaları, cami odaları aracılığıyla bu geleneği sürdürüyorlardı. Ancak günümüzde kahvehane ve kıraathaneler var. Onlarda oyun alanlarına dönüştü. Sohbeti biraz az. Hayatımıza televizyon ve cep telefonu ile internet girdi. Burada çok değerli toplantıları yapacaksınız. Ama bunları hemen yemek vesilesi ile hızlıca yemeği yiyip dağıldığınız mekanlar olmasın lütfen. Onlar arada bir yapılabilir. Ama arada her köyde mutlaka olması gereken bir köy odası gibi, sohbet alanı gibi değerlendirmenizi istirham ediyorum. Eğer bizler konuşma geleneğimizi sürdürmediğimiz sürece Almanya'daki vatandaştan farkı kalmıyor. Bu konuşma geleneğimizi sürdürmeliyiz" diye konuştu.

Kaymakam Arslanbaş: "Kırsal mahallelerin ihtiyaç duyduğu bir tesis"

Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş'ta açılışta bir konuşma yaptı. Karesi Belediyesi'ne yatırımı için teşekkür eden Arslanbaş, "Hakikaten kırsal mahallelerimizde en çok ihtiyaç duydukları bu güzel köy konakları. Bende Karesi'de bulunduğum sürece köy hayırlarının birliğin, dirliğin, beraberliğin sağlandığı muhteşem sosyalleşme organizasyonları olduklarına 2 yıldır şahit olmaktayım. Bir Pazar günü 7 mahallemizde birden köy hayrı vardı. Aktarmalılarda başta hayırlar olmak üzere, düğünde dernekte, her türlü sosyal faaliyette böylesine güzel tesisi kazanmış oldu. Konak hakim bir tepede, bu tesisin başta köyümüz olmak üzere ilçemize ilimize hayırlı olsun" dedi.

Ok: "Şehirlerde ne varsa artık kırsalda da var"

Açılışta son olarak ise AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok konuşma yaptı. Köy konağının yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Ok, "Açılışa gelmeden önce köyün içerisinde dolandık. Gerçekten pırıl pırıl. Mahşallah. Köyde doğduk köyde büyüdük. Film şeridi gibi çocukluğumuzdan gençliğimize kadar köylerimizde yaşanan gelişim gözlerimizin önünden film şeridi gibi geçti. Gerçekten artık şehirlerde mahallelerimizde ne varsa kırsalımızda da var. Bunlar kolay olmuyor. Bunlar hep fedakarlıkla oluyor. Kısacası bu eserler sizler için sizlerin iyi günde, özellikle cemiyetlerde, huzurla muhabbetle bu güzelleri yaşaması için yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Duaların okunması ardından tesisin kurdelesi kesildi. - BALIKESİR