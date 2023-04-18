Kardiyoloji Anabilim Dalı Bilecik'te ilki gerçekleştirdi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile birlikte il genelindeki ilklerine yenilerini ekliyor.

Sağlık Bakanlığı ile BŞEÜ arasında yapılan afiliasyon anlaşmasıyla Tıp Fakültesi akademisyenleri ve Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli uzman hekimler Kardiyoloji Anabilim Dalında ilk defa yapılan koroner anjiyografi, kalıcı kalp pili operasyonlarını gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, hastaların il dışına gitme zorunluluklarının mevcut kardiyoloji hekimlerinin özverili çalışmaları sayesinde birçok konuda azaldığını vurgulayarak, "Hastanemizde daha önce yapılamayan ve donanım gerektiren özellikli işlemler artık kardiyoloji kliniğince başarıyla yapılmaya başlanmıştır. Öğretim üyesi sayısındaki artış ile de polikliniklere başvuran hastaların bekleme süresi ve randevu alma problemi büyük oranda azaltılmıştır" dedi.

"Bilecik'te ilk defa yapılmaya başlandı"

Bilecik'te koroner yoğun bakım servisi ve anjiyografi ünitesi kurulmasıyla daha önce olmayan girişimsel kardiyak uygulamaların ilk kez yapılmaya başlandığını belirten Kardiyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Ardahanlı, "Kliniğimiz Haziran 2022'de kurulmuş olup yaklaşık 8 aylık sürede bine yakın koroner anjiyografi uygulaması yapıldı. Bu hastaların yüzde 70'ine, balon ve stent uygulaması ile tıkalı damarların açılması amaçlı girişimsel işlemler yapıldı. Bu sayede daha öncesinde başka illere kalp krizi nedenli sevk oranı yüzde 90 oranında azalmış bulunmaktadır. Kliniğimizde 2 doçent, 1 öğretim üyesi ve 3 uzman hekimimizle beraber 7/24 hizmet vermekteyiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK