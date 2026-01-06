Haberler

Bursa'da karbonmonoksit uyarısı: "Sessiz katile karşı basit önlemler hayat kurtarır"

Bursa'da karbonmonoksit uyarısı: 'Sessiz katile karşı basit önlemler hayat kurtarır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerinin artabileceğine dikkat çekti. Isıtıcıların güvenli kullanımı ve bacaların düzenli kontrolünün önemini vurguladı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, her yıl onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Bursa'nın özellikle kış aylarında soğuk havanın ardından etkili olan şiddetli lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmeleri açısından risk taşıdığını belirten Çetin, ısıtıcı kullanımında azami dikkat gösterilmesi gerektiğini söyledi. Halk arasında "sessiz katil" olarak bilinen, renksiz ve kokusuz karbonmonoksit gazının yüksek miktarda solunmasının birkaç dakika içinde ölüme yol açabildiğini hatırlatan Çetin, "Bu nedenle insanlar zehirlendiklerinin farkına bile varmadan bir daha uyanamayacakları bir uykuya dalabiliyor. Karbonmonoksit zehirlenmeleri büyük ölçüde ısıtıcıların bakımı yapılmadığında ya da dikkatsiz kullanıldığında meydana geliyor" dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlerin basit ancak hayati önem taşıdığını vurgulayan Çetin, uzman önerilerine mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti. Şofben ve kombi kullanılan alanların yeterince havalandırılması gerektiğini belirten Çetin, "Soba kullanan vatandaşlarımız, sobayı yaktıkları süre boyunca dikkatli olmalı. Bacalar standartlara uygun olmalı ve baca bağlantıları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir" şeklinde konuştu.

Bacaların her yıl düzenli olarak temizlenmesi gerektiğine dikkat çeken Çetin, baca ve doğalgaz tesisatlarında aşınma, yerinden oynama veya tadilat nedeniyle oluşabilecek kaçaklara karşı kontrol yapılması ve gerekli onarımların yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Belirtilerde 112'yi arayın"

Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtilerinin zor fark edildiğini ve fark edilmesiyle ölüm arasında çok kısa bir süre olabileceğini belirten Çetin, "Ani başlayan baş ağrısı, halsizlik, burun akıntısı, hapşırık gibi grip benzeri belirtiler görüldüğünde karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenilmeli, derhal açık havaya çıkılmalı, ortam havalandırılmalı ve vakit kaybetmeden 112'ye haber verilmelidir" dedi.

Vatandaşların göstereceği dikkat sayesinde karbonmonoksit zehirlenmelerinin en aza indirilebileceğini vurgulayan Çetin, korunmanın tedaviden çok daha kolay olduğunu sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

Araç muayene ücretlerine okkalı zam
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj