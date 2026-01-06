Bursa'da karbonmonoksit uyarısı: 'Sessiz katile karşı basit önlemler hayat kurtarır'

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, her yıl onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Bursa'nın özellikle kış aylarında soğuk havanın ardından etkili olan şiddetli lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmeleri açısından risk taşıdığını belirten Çetin, ısıtıcı kullanımında azami dikkat gösterilmesi gerektiğini söyledi. Halk arasında "sessiz katil" olarak bilinen, renksiz ve kokusuz karbonmonoksit gazının yüksek miktarda solunmasının birkaç dakika içinde ölüme yol açabildiğini hatırlatan Çetin, "Bu nedenle insanlar zehirlendiklerinin farkına bile varmadan bir daha uyanamayacakları bir uykuya dalabiliyor. Karbonmonoksit zehirlenmeleri büyük ölçüde ısıtıcıların bakımı yapılmadığında ya da dikkatsiz kullanıldığında meydana geliyor" dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlerin basit ancak hayati önem taşıdığını vurgulayan Çetin, uzman önerilerine mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti. Şofben ve kombi kullanılan alanların yeterince havalandırılması gerektiğini belirten Çetin, "Soba kullanan vatandaşlarımız, sobayı yaktıkları süre boyunca dikkatli olmalı. Bacalar standartlara uygun olmalı ve baca bağlantıları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir" şeklinde konuştu.

Bacaların her yıl düzenli olarak temizlenmesi gerektiğine dikkat çeken Çetin, baca ve doğalgaz tesisatlarında aşınma, yerinden oynama veya tadilat nedeniyle oluşabilecek kaçaklara karşı kontrol yapılması ve gerekli onarımların yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Belirtilerde 112'yi arayın"

Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtilerinin zor fark edildiğini ve fark edilmesiyle ölüm arasında çok kısa bir süre olabileceğini belirten Çetin, "Ani başlayan baş ağrısı, halsizlik, burun akıntısı, hapşırık gibi grip benzeri belirtiler görüldüğünde karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenilmeli, derhal açık havaya çıkılmalı, ortam havalandırılmalı ve vakit kaybetmeden 112'ye haber verilmelidir" dedi.

Vatandaşların göstereceği dikkat sayesinde karbonmonoksit zehirlenmelerinin en aza indirilebileceğini vurgulayan Çetin, korunmanın tedaviden çok daha kolay olduğunu sözlerine ekledi. - BURSA