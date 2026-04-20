Karayazılı gençlerin vefa duruşu

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen saldırıların ardından, Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan okullarda anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

Karayazı Şehit Abdurahman Arslan Çok Programlı Anadolu Lisesi başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm okullarda, yaşanan acı olaylar nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hep birlikte İstiklal Marşı okunarak birlik ve beraberlik mesajı verildi. Programın devamında, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından gönderilen mektup, öğrenciler tarafından dikkatle dinlendi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar etti.

Gerçekleştirilen anma programı, milli birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine vesile olurken, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
