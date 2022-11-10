Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti
Yerel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye Macaristan'a vize muafiyeti uygulayacak. Macaristan vatandaşları, 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerde vize muafiyetinden yararlanacak.
Türkiye'nin Macaristan'a yönelik vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulamanın turistik amaçlı seyahatler için geçerli olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Macaristan kimlik kartı hamili vatandaşların Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.
90 GÜN SÜREYLE VİZESİZ SEYAHAT İMKANI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."