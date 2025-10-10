Karapınar İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinden Filistin İçin Farkındalık Etkinliği

Konya'nın Karapınar ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

İlçeye bağlı Kayalı Mahallesi Kepez İlk-Ortaokulu öğrencileri, etkinlikte pankartlar hazırlarken, sunumlar gerçekleştirdi ve şiirlerle Filistin halkının yanında olduklarını güçlü bir şekilde ifade etti. Okul yönetimi ve öğretmenlerin öncülüğünde gerçekleşen etkinlikle, gençlere insan hakları ve demokrasi bilinci kazandırılması amaçlandı. Etkinlik sonunda öğrenciler, Filistin bayrakları ve karpuz figürleriyle sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi. - KONYA