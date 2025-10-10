Karapınar İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinden Filistin İçin Farkındalık Etkinliği

Haberler

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Kepez İlk-Ortaokulu öğrencileri, Filistin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi. Pankartlar, sunumlar ve şiirlerle destek verdikleri etkinlikte, gençlere insan hakları ve demokrasi bilinci aşılanmaya çalışıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

İlçeye bağlı Kayalı Mahallesi Kepez İlk-Ortaokulu öğrencileri, etkinlikte pankartlar hazırlarken, sunumlar gerçekleştirdi ve şiirlerle Filistin halkının yanında olduklarını güçlü bir şekilde ifade etti. Okul yönetimi ve öğretmenlerin öncülüğünde gerçekleşen etkinlikle, gençlere insan hakları ve demokrasi bilinci kazandırılması amaçlandı. Etkinlik sonunda öğrenciler, Filistin bayrakları ve karpuz figürleriyle sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
