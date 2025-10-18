Karapınar'da Koyun ve Kuzuların Havadan Görüntüleri

Konya'nın Karapınar ilçesinde otlaktan dönen koyun ve kuzular havadan görüntülendi.

Gün batımına doğru dron ile kaydedilen görüntülerde sürünün ilerleyişi adeta bir tabloyu andırdı. Koyunlar, nizami bir şekilde sıralanarak ağıllarına doğru ilerlerken, oluşan toz bulutlarıyla birlikte görsel bir şölen sundu. Çobanın telaşı da kimi zaman sürünün kimi zaman sürünün yanında görüntülere yansıdı.

Doğa ile iç içe olduklarını söyleyen çoban Şaban Boduroğlu (58), "Hayvanları her gün saat 10'da çıkartıyoruz. Öğlen tekrar ağıla bırakıyoruz. Ağıldan sonra hayvanlar tekrar dinlendiğinde doğaya çıkartıyoruz. Akşam saat 20.30 gibi de tekrar kapatıyoruz. Hayvanlar ot bulamadı mı çok zorlanıyoruz ama bulursa biz de çok rahat ediyoruz. Uzun zamandır çobanlık yaptığımız için bu hayvanlarla iç içeyiz. Bu hayvanlardan gelir sağladığımız için bu hayvanlar ne kadar karnını doyurursa biz de evimize neşeyle gidiyoruz. Sabahtan yayılıma çıktı mı hayvanlar neşeyle gidiyorlar ama akşam kapatacak olduk mu hüzün oluyor. Onlar da hissediyorlar" dedi. - KONYA