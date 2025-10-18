Haberler

Karapınar'da Koyun ve Kuzuların Havadan Görüntüleri

Karapınar'da Koyun ve Kuzuların Havadan Görüntüleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde dron ile kaydedilen görüntülerde, otlaktan dönen koyun ve kuzuların nizami bir şekilde ilerleyişi görsel bir şölen sundu. Çobanın günlük rutini ve hayvanlarla olan bağı dikkat çekti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otlaktan dönen koyun ve kuzular havadan görüntülendi.

Gün batımına doğru dron ile kaydedilen görüntülerde sürünün ilerleyişi adeta bir tabloyu andırdı. Koyunlar, nizami bir şekilde sıralanarak ağıllarına doğru ilerlerken, oluşan toz bulutlarıyla birlikte görsel bir şölen sundu. Çobanın telaşı da kimi zaman sürünün kimi zaman sürünün yanında görüntülere yansıdı.

Doğa ile iç içe olduklarını söyleyen çoban Şaban Boduroğlu (58), "Hayvanları her gün saat 10'da çıkartıyoruz. Öğlen tekrar ağıla bırakıyoruz. Ağıldan sonra hayvanlar tekrar dinlendiğinde doğaya çıkartıyoruz. Akşam saat 20.30 gibi de tekrar kapatıyoruz. Hayvanlar ot bulamadı mı çok zorlanıyoruz ama bulursa biz de çok rahat ediyoruz. Uzun zamandır çobanlık yaptığımız için bu hayvanlarla iç içeyiz. Bu hayvanlardan gelir sağladığımız için bu hayvanlar ne kadar karnını doyurursa biz de evimize neşeyle gidiyoruz. Sabahtan yayılıma çıktı mı hayvanlar neşeyle gidiyorlar ama akşam kapatacak olduk mu hüzün oluyor. Onlar da hissediyorlar" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare

Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.