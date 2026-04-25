Haberler

Karanfil "Veteriner hekim çiftlikten sofraya sağlığın adıdır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner Şerif Ali Karanfil, Dünya Veteriner Hekimleri günü nedeniyle yaptığı açıklamada "Veteriner hekim çiftlikten sofraya sağlığın adıdır" dedi.

Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şeref Ali Karanfil, veteriner hekimlerin gıdanın ve sağlığın koruyucuları olduğunu söyledi. Karanfil, Dünya Veteriner Hekimleri günü nedeniyle yaptığı açıklamada şunları aktardı; "Veteriner hekimler genellikle evcil hayvanların sağlık sunucuları gibi görülse de, bundan daha fazlası olduğumuzu yüksek tondan ifade ediyoruz. Çiftlikten sofraya özellikle hayvansal gıdanın güvenliğinin teminatı olduğumuzu, zoonoz dediğimiz sayıları 200'ü aşan hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadeledeki bilgi ve etkinliğimizi, yaşam ortağımız dünyadaki diğer hayvanların refahı ve sağlığına katkılarımızı, artan protein açığı ve ihtiyacına çözüm olan üretimin dinamik ayağında olduğumuzu, her yıl yeni bir hayvan adıyla ortaya çıkan insanlardaki salgın hastalıkların aşısı ve mücadelesinde tek sağlık konseptini diğer unsurları ile beraber olduğumuzu, çevre sağlığına ve ekolojik dengeye katkılarımızı hatırlatmak istiyoruz. Mesleğimizin bu misyonlarının etkinliği, takımın diğer unsurlarının dinamizmi ve bilinci ile birleşerek hayvan sağlığı, çevre sağlığı ve halk sağlığını daha iyi noktalara taşıyacaktır. Kamuoyu bilmelidir ki, bu ekipte yaşanacak olumsuzluklar ve uyum bozukluğu esasen, halk sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, ulaşılabilir, yeterli sağlıklı et, süt ve diğer hayvansal ürünlerde yaşanacak sorunlar anlamına gelmektedir. Biz veteriner hekimler diyoruz ki; veteriner hekim çiftlikten sofraya sağlığın adıdır, çocuğumuzun sağlıklı kahvaltısının emanetçisidir, gıda zincirinin gerçek kahramanıdır, sağlıklı hayvan-sağlıklı gıda-sağlıklı insan zincirinin merkezidir." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

