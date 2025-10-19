Karamanlılar Muğla'da Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Konya Karamanlılar Dayanışma Derneği Muğla Şubesi üyeleri, bugün sabah saatlerinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Muğla merkezde gerçekleştirilen etkinlikte hemşehriler uzun bir aradan sonra buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Samimi bir atmosferde geçen kahvaltıya dernek üyeleri ve aileleri yoğun katılım sağladı. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, gelecekte yapılması planlanan faaliyetler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Dernek yetkilileri, bu tür buluşmaların hemşehrilik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - MUĞLA