Karamanlılar Muğla'da Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Konya Karamanlılar Dayanışma Derneği Muğla Şubesi üyeleri, sabah saatlerinde düzenlenen kahvaltı programında buluşarak hemşehrilik bağlarını güçlendirdi. Etkinlikte gelecekteki faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Muğla merkezde gerçekleştirilen etkinlikte hemşehriler uzun bir aradan sonra buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Samimi bir atmosferde geçen kahvaltıya dernek üyeleri ve aileleri yoğun katılım sağladı. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, gelecekte yapılması planlanan faaliyetler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.
Dernek yetkilileri, bu tür buluşmaların hemşehrilik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel