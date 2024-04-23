Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, makamını öğrenciye devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim makamını 5. sınıf öğrencisi Recep Kaan Garip'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Karaman'da düzenlenen kutlama programlarıyla sürüyor. Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, günün anlamına binaen makamını TOKİ Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Recep Kaan Garip'e devretti. Koltuğunu devretmeden önce tün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Türkiye Cumhuriyetinin milli iradesinin tecelligahı olan TBMM'nin açıldığı gün 23 Nisan 1920. Bugün ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemizin geleceği olan siz gençlere emanet edildiği en önemli günlerden bir tanesi. Bizler demokrasiye, demokrasinin ortaya koyduğu sonuçlara sonsuz inanan gelişmiş toplumlarla beraber veya toplumlardan da önce demokratik kriterleri kendi içerisinde yaşamış bir millet olarak siz gençlere bunun emanet edilmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bugün sizin emir ve talimatlarınız doğrultusunda hem kamu kurumlarıyla hem diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmaya gayret edeceğiz" dedi.

Temsili olarak makam koltuğuna oturan Recep Kaan Garip, görevi devraldığı Vali Sarıibrahim'e teşekkür etti. Garip, makamların ve mevkilerin gelip geçici olduğunu belirterek, "Bu koltuklarda sizlere hizmet vermek için varız. Bizler bugün varız yarın yokuz. Fakat bu millet inşallah ilelebet sizlerin çabalarıyla var olacaktır. Geleceğin emanetleri olarak sizlerden beklentimiz vatanımız ve milletimizi her daim ileriye taşıyacak projelerle meşgul olmanız. Bugünün emanetçileri olarak bizler de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sizlerin okuması, düşünmesi, uygulaması ve neticelendirmesi için üstümüze düşeni yapmakla yükümlüyüz. Son olarak tüm dünya çocuklarına atamızın armağan ettiği bu kutlu günümüzü çocukluklarını yaşayamadan hayatını kaybeden Gazzeli çocuklara ithaf ediyorum" diye konuştu. - KARAMAN