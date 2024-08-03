Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi

Karaman'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Araboğlu Camii önünde toplanan Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı. Basın açıklamasının okunmasının ardından yürüyüş, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile son buldu. - KARAMAN