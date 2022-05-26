Adana Büyükşehir'den Kurtuluş Günü'nde Pozantı'ya Yeni Yatırımlar ve Müjdeler - Haberler

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlere katıldı. Pozantı Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin açılışını yapan Başkan Karalar, ilçedeki ihtiyaç sahipleri için yemekhane, kadın istihdamını artırmak için de kreş açacaklarının müjdesini verdi. Başkan Karalar, Pozantı merkez ve Alpu'nun su sorununu çözecek içme suyu hattının da temelini attı.

Zeydan Karalar, Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlere katıldı. Askeri ve sivil erkanla birlikte katıldığı törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Kurtuluş ve bağımsızlık meşalesinin yakılmasında önemli bir yeri olan Pozantı'mızın, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Gurur Yılı kutlu olsun" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, Pozantı'da Kurtuluş Günü kutlamalarının ardından katılacağı açılış ve temel atma törenleri öncesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. CHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Karalar, ardından Pozantı Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

KIZ ÖĞRENCİ MİSAFİRHANESİ İLE EĞİTİME KATKI

Misafirhaneden yararlanacak öğrenciler, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bulunan Pozantı'da kız yurdu olmadığı için kazandıkları okulları okuyamayıp, evlerine dönerek yeniden sınava girmeyi planladıkları bir anda kendilerine ücretsiz misafirhane açan Zeydan Karalar'a teşekkür ettiler.

Başkan Zeydan Karalar, buradaki konuşmasına, Pozantı'nın Kurtuluş Günü'nü kutlayarak başladı. Kurtuluş Mücadelesi'nde Pozantı'daki ve Adana'daki direnişin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Mustafa Kemal Atatürk'te Kurtuluş Mücadelesi yapma hissi Adana'da oluşmuştur. Ek olarak Pozantı ve Adana'daki Kuvayı Milliye Kuvvetleri Fransız-Ermeni birliklerini geriletip, ateşkese zorlamışlardır. Türkiye'de o zaman ilktir bu zafer. Fransızlar yeni kurulan Meclis'ten ateşkes istemişlerdir. Bu yeni kurulan meclisin, dolayısıyla ülkenin tanınması anlamına gelmektedir" dedi.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM BİZE YOL GÖSTERİYOR"

Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği önemi biliyoruz ve biz de eğime mümkün olduğunca destek sağlıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız 40 kişi kapasiteli kız öğrenci misafirhanesi aslında 1 yıldır hizmet veriyor ama pandemi nedeniyle açılışını gerçekleştirememiştik. O da böyle anlamlı bir Kurtuluş Günü'nde nasip oldu. Kız öğrencilerimizin okuması, erkek öğrencilere göre hala daha zor. Onlara destek olmak gerek."

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ YEMEK İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Günde 10-15 bin öğün yemek üreten bir yemekhane açacaklarının müjdesini de veren Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Milletin çektiği zorluğun farkındayım. Bir annenin, babanın, çocukları aç yattığında ne çektiğini bilen bir kardeşinizim. Evine sıcak ekmek girmeyen Adanalılara ücretsiz yemek vereceğiz. Önümüzdeki yıl bu misafirhanede de ücretsiz yemek hizmeti vermeye başlayacağız."

POZANTILI KADINLAR İÇİN KREŞ YAPILACAK

Başkan Zeydan Karalar, pankartla kreş isteyen Pozantılılar'a da kreş yapacaklarının müjdesini verdi. Kadınların çalışmak istediğinde çalışabilmesi için kreşe ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, açılacak kreşin bu ihtiyaca cevap vereceğini kaydetti.

Başkan Karalar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu yıl belediyede gelirimiz borcumuzun üzerine çıkacak. Bu Adana'nın önünü açmak demektir. Bizden daha küçük belediyelerin bizden daha fazla pay almasını kabul edemiyorum. Bunu da değiştirip daha fazla para almamızı sağlayacağım."

İÇME SUYU HATTININ TEMELİ ATILDI

Başkan Zeydan Karalar, misafirhane açılışının ardından Pozantı merkez ve Alpu'nun su sorununu çözecek içme suyu hattının temelini attı.

Şekerpınarı Mesire Alanı'nda düzenlenen törende konuşan Başkan Karalar, şunları söyledi:

"Kuraklık olması halinde bile ilçe merkezinde ve Alpu'da su sıkıntısını çözecek içme suyu hattının temelini atıyoruz. Yazlıkçılar gelmeden işi bitirmeyi planlıyoruz. Eskikonacık Mahallesi'ne 33 bin 500 metre su isale hattı döşedik. Bu aynı uzunluktaki yolu bozup yeniden yapmak anlamına da geliyor. 3 noktada da sulama kanalı yapacağız. Söz konusu çalışmalar buralarda yaşayan vatandaşlarımızın tarımsal faaliyetlerini destekleyecek. Şu ana kadar yaklaşık 25 mahalleye dokunmuşuz. Neredeyse ayak basmadığımız, hizmet etmediğimiz yer yok Pozantı'da ama yeni yerleşimler oluşuyor, nüfus artıyor ve eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Ekonomik olarak tarihin en zor günlerinden geçiyoruz. Bu durum işimizi zorlaştırıyor. Bunun da bilinmesi gerek.

Biz bütçemizi çok iyi kullanıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bütçesini giderek düzeltiyoruz. Halkımıza hizmet etmekten, insanlarımızın taleplerine cevap vermekten çok mutlu oluyoruz. Ömrüm ve emeğim sizlere feda olsun."

SULAMA KANALLARI VE HAVUZ YENİLEME İŞLEMLERİ

Karalar, daha sonra Pozantı'nın Fındıklı, Kamışlı ve Aşçıbekirli mahallelerinde tarımsal sulamayı destekleme kapsamında gerçekleştirilen, yapımı tamamlanan ve devam eden sulama kanalları ile mevcut havuz yenileme işlemlerini yerinde inceledi, köylülerle sohbet etti.

HAYVAN KISIRLAŞTIRMA MERKEZİ'NDE İNCELEME

Başkan Zeydan Karalar, Pozantı'da sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi ile Pozantı Belediyesi ve Pozantı İlçe Tarım Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu hizmete açılan Hayvan Kısırlaştırma Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

ANKA / Yerel