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Karadeniz Ereğli'de Cumhuriyet'in 103. yılı ortaokulda törenle kutlandı

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Karadeniz Ereğli'de Cumhuriyet'in 103. yılı ortaokulda törenle kutlandı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyündeki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'nda Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kutlandı. Öğrenciler Cumhuriyet temalı yürüyüş ve oratoryo gösterisiyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'nda, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen programa öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Programda, 7. sınıf öğrencisi Sahra Günaydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Cumhuriyet temalı yürüyüş gerçekleştirildi. Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisiyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunun yaşandığı etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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