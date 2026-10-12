Karadeniz'de saldırıya uğrayan iki gemi İstanbul Boğazı'ndan Yalova'ya sevk edildi

Karadeniz'de Rusya açıklarında ve uluslararası sularda saldırıya uğrayan iki gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Yalova'daki tersaneler bölgesine sevk edildi.

Karadeniz'de sıcak saatlerin yaşanmasına neden olan saldırıların ardından hasar gören iki gemi, bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Rusya'nın Soçi kent açıklarında vurulduğu öğrenilen 'Lodestar Way' isimli gemi, saldırının ardından Pge Tug&Salva firmasına ait 'Ramazan Bey' römorkörü tarafından ilk olarak Trabzon Limanı'na çekilmişti. Saldırıda personelinden yaralananların da bulunduğu bildirilen gemi, bugün Ramazan Bey römorkörünün yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı Kurtarma 6 ve Kurtarma 8 römorkörlerinin eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Geminin detaylı tamir ve bakımı yapılmak üzere Tersan Tersanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Boğazdan geçen bir diğer gemi ise Türk sahipli 'LDR Yaşar' isimli konteyner gemisi oldu. 3 Ağustos 2026 akşamı Karadeniz'in Novorossiysk açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) hedefi olarak saldırıya uğrayan gemi, olayın ardından Samsun Limanı'na getirilerek burada mini onarımdan geçirilmişti. Geçici tamiratı tamamlanan LDR Yaşar da bugün 'Lodestar Way' ile aynı saatlerde İstanbul Boğazı'ndan geçişini gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı