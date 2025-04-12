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Karadeniz'de Fırtına Alarmı: Yük Gemileri Limana Demirledi

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Sinop'un güneyindeki doğal limanda, Karadeniz'de beklenen 80 km/s hıza ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda yük gemisi demirledi. Sinop Valiliği, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri rota değiştirdi. Kentte saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine demirledi. Gemilerin bekleyişleri sürüyor.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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