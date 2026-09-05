Kalbimin Rotası Karadeniz: Doğu Karadeniz'in Büyüsü Uluslararası İzleyiciyle Buluşuyor

(TRABZON ) - Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Kalbimin Rotası Karadeniz", Trabzon, Rize ve Artvin'de çekildi. Go Türkiye için hazırlanan mini dizi, romantik bir hikaye üzerinden Doğu Karadeniz'in doğasını, kültürünü, gastronomisini ve gündelik yaşamını uluslararası izleyiciye aktarmayı amaçlıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye çatısı altında hazırladığı mini dizi serisine yeni bir yapım eklendi. "Kalbimin Rotası Karadeniz", bu kez kamerasını Doğu Karadeniz'e çeviriyor.

Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı yapım, bölgenin farklı kentlerinde geçen romantik bir hikayeyi merkezine alıyor. Sky Film imzalı dizinin yapımcılığını Emre Oskay, senaristliğini Emre Kavuk, yönetmenliğini Ketche (Hakan Kırvavaç) üstleniyor. Çekimleri Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirilen dizinin rotasında Doğu Karadeniz'in bilinen turizm ve kültür durakları yer alıyor.

Trabzon'da Uzungöl ve Sümela Manastırı, Rize'de çay bahçeleri, Ayder Yaylası, Fırtına Vadisi ve Zilkale, Artvin'de ise Mençuna Şelalesi ve Borçka Karagöl hikayenin geçtiği mekanlar arasında. Yapımda Karadeniz coğrafyası yalnızca hikayenin arka planı olarak kullanılmıyor; bölgenin yemek kültürü, doğayla kurduğu ilişki ve gündelik yaşamı da anlatının içine dahil ediliyor. Böylece dizi, iki karakterin hikayesini izlerken aynı zamanda Doğu Karadeniz boyunca ilerleyen bir yolculuk anlatısı kuruyor.

"Kalbimin Rotası Karadeniz", TGA'nın Türkiye'nin farklı destinasyonlarını kısa kurmaca yapımlar aracılığıyla uluslararası izleyiciye ulaştırmayı amaçlayan serisinin yeni halkası. TGA'nın açıkladığı verilere göre seri bugüne kadar 9 milyar gösterim ve 5,5 milyarın üzerinde izlenmeye ulaştı. Bu formatla klasik turizm tanıtım filmleri yerine, destinasyonların karakterlerin ve olayların içine yerleştirildiği hikaye temelli bir anlatım tercih ediliyor.

TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de yeni yapımla ilgili açıklamasında, hedeflerinin Türkiye'nin destinasyonlarını yalnızca göstermek değil, izleyicinin hikayeyle birlikte o coğrafyayla bağ kurmasını sağlamak olduğunu belirtti. Türkseven, "Kalbimin Rotası Karadeniz" ile Doğu Karadeniz'in doğası, kültürü ve yaşam biçiminin uluslararası izleyiciye kurmaca bir hikaye içinde aktarılacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA