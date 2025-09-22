Karadeniz Bölgesi'nde Sel Felaketi: Enerji Ekipleri Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Son yılların en kuvvetli yağışlarına sahne olan, 24 saatte metrekareye 300 kilograma varan yağışın düştüğü, sel ve heyelanların yaşandığı Artvin, Rize ve Trabzon'da felaketin ardından enerji nakil hatları ekipleri, onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Selin yaşandığı bölgelerde ilk saatten itibaren yoğun yağış altında aralıksız çalışan Çoruh EDAŞ ekipleri, şebekede meydana gelen arızaları zor şartlar altında onarmaya devam ediyor.

Yapılan ilk tespitlere göre, Rize'de; Ardeşen, İkizdere, Hemşin, Çamlıhemşin, Kalkandere, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde 15 orta gerilim (OG) direği ve Çayeli Madenli beldesinde bir beton köşk hasar gördü.

Artvin'de; Borçka ve Arhavi ilçelerinde 6 orta gerilim (OG) ve 10 alçak gerilim (AG) direği hasar aldı. Borçka'da, Camili ve Muratlı bölgelerine enerji sağlayan dağıtım merkezini korumak için Çoruh EDAŞ ekipleri tarafından gece boyu tahkimat çalışması yapıldı.

Trabzon'da ise Hayrat ve Şalpazarı ilçelerinde 7 orta gerilim (OG) ve 15 alçak gerilim (AG) direğinin hasar gördüğü belirlendi.

Saha ekiplerinin, zorlu hava şartlarına rağmen güvenli bölgelerde çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü belirten Çoruh EDAŞ yetkilileri, söz konusu rakamların ilk tespitler olduğu ve yolların açılmasıyla sahanın çalışmaya uygun hale gelmesinin ardından hasar tespit ve onarım çalışmalarının hız kazanacağını vurguladı.

Çoruh EDAŞ, sel ve heyelan olayları sonrası hasar gören şebekelere, Rize'de 77 personel ve 37 araçla müdahale ederken; Artvin genelinde 93 personel ve 37 araç, Trabzon'da ise 73 personel ve 35 araçla çalışmalarını sürdürüyor. - RİZE