Karacasu'da Zeytin Bahçesine İzinsiz Kanal Açıldı

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir yurttaşın zeytin bahçesinden bilgi verilmeden derinliği 2,5, uzunluğu ise 100 metrelik kanal açıldı. Görevlilerden, kanalın DSİ tarafından yürütülen "arıtma atık borusunu barajın altına taşıma projesi" kapsamında açıldığını güçlükle öğrenen emekli öğretmen, "Habersiz bir şekilde tarlama girmişler. Bilgimiz de yok. Bu bir tecavüz, başka bir şey değil. Burası zeytin bahçem, incir ağaçlarım da var. Her şeyi mahvetmişler" dedi.

Edinilen bilgiye göre emekli öğretmen Abdullah Doyurum, Yaylalı Mahallesi Yuvaköy mevkisinde, kuzeniyle birlikte sahip oldukları 220 zeytin ve bir miktar incir ağacı bulunan 16 dönümlük arazisinde iş makinesiyle işçilerin devasa bir kanal açtığını gördü.

Kim olduğunu sorduğu işçilerden, "Biz taşeronuz" yanıtı alan Doyurum, arazisini kimin kazdığını öğrenebilmek için kapı kapı dolaştı. Doyurum, çalışmayı yapan kurumun Devlet Su İşleri (DSİ) olduğunu büyük zorluklarla öğrendi. DSİ tarafından yürütülen "arıtma atık borusunu barajın altına taşıma projesi" kapsamında yapıldığını öğrenen Doyurum, şunları kaydetti:

"Habersiz bir şekilde tarlama girmişler. Bilgimiz yok. Paldır küldür girmişler. Bu bir tecavüz, başka bir şey değil. Burası zeytin bahçem, incir ağaçlarım da var. Her şeyi mahvetmişler. Şok oldum. Geldim sordum işçilere, kimsiniz dedim, 'Biz taşeronuz' dediler. 'Neyin taşeronusunuz' dedim; biri 'ASKİ' biri 'Devlet Su İşleri' dedi gittiler. Sonra bir delikanlı geldi. 'Biz sizi bulamadık' dedi. Ben 25 yıl öğretmenlik yaptım burada. Beni bulamamaları mümkün mü?

"Çalışmanın bahçemizde yapılmasını istemiyorum"

'Benim bahçemden çıkın, oyduğunuz yerleri kapatın' dedim. Kaymakamlığa gittim. Sağ olsun Kaymakam Bey ilgilendi. Emniyet 'Biz durduramayız' dedi. DSİ'yi aradım. Muhatap birini bulamadım. 100 metreden fazla kazılmış. 2,5 metre falan derinlik var. Bu çalışma zeytin ağaçlarının arasında yapılıyor ve zeytinin köklerini yerinden oynatıp kurutabilir. Şu an bir şey görülmese de önümüzdeki yaz ve kış döneminde bu ağaçlar kuruyabilir. Yarından sonra bir yatırırımımız olsa burada bize bir çivi bile çaktırmazlar. Ben bu çalışmanın bahçemizde yapılmasını istemiyorum. Öncesinde hiçbir bildirim yapmadılar. Haberimiz olsa izin vermezdim. Bu yaptıkları niyetlerinin iyi olmadığını gösteriyor.

"Eşkıyalık bu başka bir şey değil"

Eşkıyalık bu, başka bir şey değil. Burada bir işlem yapılmasına izin vermiyorum. Bu işlerde yetkili olmaması çok kötü. Devlet Su İşlerini aradım. Bir kişi açtı telefonu ama orada bana bilgi verebilecek bir muhatap bulamadım. İnsan bir önce izin alır, bilgi verir. Araziden toplamak istediğiniz zarar görecek birşey var mı diye sorar. Hasat edilmeyen ağaçlar var."