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Karacasu’da şehit Akar mezarı başında anıldı

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Karacasu’da şehit Akar mezarı başında anıldı
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Karacasu ilçesinde, 22 Eylül 1994 tarihinde vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen Piyade Komando Er Mutlu Akar, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Karacasu ilçesinde, 22 Eylül 1994 tarihinde vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen Piyade Komando Er Mutlu Akar, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Tunceli 2. Komando Tugay Komutanlığı emrinde vatani görevini yapan Piyade Komando Er Mutlu Akar, 22 Eylül 1994 tarihinde Tunceli'nin Şeytanderesi mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Akar, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında dualarla yad edilirken, programda şehit için dua edildi. Dikmen Mahallesi'nde gerçekleştirilen anma programına Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, protokol üyeleri ve şehit Mutlu Akar'ın ailesi katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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