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Karacasu'da 200 öğrenci 10 Kasım için Ata'ya Saygı koreografisi yaptı

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Karacasu'da 200 öğrenci 10 Kasım için Ata'ya Saygı koreografisi yaptı Haber Videosunu İzle
Karacasu'da 200 öğrenci 10 Kasım için Ata'ya Saygı koreografisi yaptı
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Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Kırçiçeği Anadolu Lisesi'nde 200 öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında 'Ata'ya Saygı' koreografisini hazırladı. Video, 10 Kasım'daki anma töreninde protokol, öğretmen ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN)- Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kırçiçeği Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında 200 öğrencinin hazırladığı "Ata'ya Saygı" koreografisi gerçekleştirdi.

Kırçiçeği Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 200 öğrencinin tamamının katılımıyla hazırlanan çalışma, izleyenlerden beğeni topladı. Saatlerin 09.05'i gösterdiği anı simgeleyen dev koreografi, öğrencilerin uyumlu çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Koreografi için hazırlanan video çekimleri, okulun yanı sıra ilçenin farklı noktalarında yapıldı. Resmi kurumlar, zeytin tarlaları, demir atölyeleri, çömlek tezgahları, pazar yerleri ve Afrodisias Antik Kenti gibi farklı mekanlarda gerçekleştirilen çekimlerde, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamından görüntülere de yer verildi.

Toplumun farklı kesimlerinden vatandaşların da katılımıyla hazırlanan çalışma, Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve bağlılığı yansıttı.

Öğrencilerin büyük emek verdiği video, 10 Kasım'da düzenlenen anma töreninde protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: ANKA
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