Karacabey'de Yaban Domuzları Sokaklarda Yiyecek Aradı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yerleşim alanına giren yaban domuzları, vatandaşların hayretli bakışları arasında sokaklarda dolaştı.

Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi'nde 4 yavrusuyla birlikte yerleşim alanına giren domuz, sokaklarda dolaşarak yiyecek aradı. Çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre mahallede dolaşan domuzlar daha sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı