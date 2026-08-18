Karacabey'de Yaban Domuzları Sokaklarda Yiyecek Aradı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 yavrusuyla birlikte Bayramdere Mahallesi'ne giren yaban domuzları, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek arayarak bir süre sokaklarda dolaştı. Mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; domuzlar daha sonra gözden kayboldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yerleşim alanına giren yaban domuzları, vatandaşların hayretli bakışları arasında sokaklarda dolaştı.
Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi'nde 4 yavrusuyla birlikte yerleşim alanına giren domuz, sokaklarda dolaşarak yiyecek aradı. Çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre mahallede dolaşan domuzlar daha sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı