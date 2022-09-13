Karaca: '2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yönlendirme kaosunu tekrar yaşamayalım'

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, Gerek Milli Eğitim İl Müdürlüğünün, gerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin, gerekse okul idarecilerinin kitap-kırtasiyeci esnafına yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Hikmet Karaca yaptığı yazılı açıklamada; "Bakanlık tarafından yasaklanmasına rağmen önceki yıllarda bazı okulların öğrenci velilerini belli noktalara yönlendirmeleri ile başlayan, korsan olarak el altından satılan sözde kaynak ders kitapları, kitap ve kırtasiyeci esnafımızı zor durumda bırakıyordu. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında da bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için yetkililerin gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Aksi durumda üyelerimizin haklarını koruma adına adli mercilere suç duyurusunda bulunacağımızı açıkça beyan ediyoruz" dedi.

Devletin ücretsiz kitap dağıtım projesinde de büyük aksaklıklar olduğunu ifade eden Karaca; "Ücretsiz kitap dağıtım projesinin ilk ayağının kitapçı ve kırtasiyecilerden başlaması gerekirdi. Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının öğrenci sayısına göre okullarına en yakın kitap-kırtasiyelere dağıtılabilirdi. Öğrenci de ders kitaplarını kırtasiyeden ücretsiz alırken, yanında da defter-kalem ve benzeri diğer ihtiyaçlarını da aynı yerden karşılayabilirdi, en azından öğrenci de kırtasiyeden uzaklaşmamış olurdu.

2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim yılında arz etmeye çalıştığımız olumsuzlukların bu okul sezonunda da yaşanmaması için başta il milli eğitim müdürlüğü olmak üzere ilçe milli eğitim müdürlükleri ve ilgili bütün okul idarecilerinin bu önemli konuya hassasiyet göstermelerini ve gerekli olan bütün adımların mutlaka atılmasını bekliyoruz.

Aksi takdirde birçok kırtasiyeci esnafımız bu dolu zamanı boş geçirecektir. Yeni eğitim ve öğretim yılında başta öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencilerimize, kitap-kırtasiyeci esnafımıza ve velilerimize huzurlu, başarılı ve sağlıklı bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.

Özellikle Kitap ve Kırtasiye'de haksız rekabetin önüne geçilmesi adına yönlendirmelerin son bulması, kırtasiyeci esnafımız arasında hak ve adaletin gözetilmesi, eşit dağıtım ve paylaşımın ön planda tutulması için bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da mücadelemiz devam edecektir." Şeklinde konuştu. - ERZURUM