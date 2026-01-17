Karabük, yüzmede ilk Türkiye şampiyonluğunu Lord ile kazandı

Konya'da düzenlenen şampiyonada Karabüklü sporcu Muhammed Fatih Lord, 50 metre su üstü paletli yüzmede 26.68'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu.

Karabük, yüzme branşında tarihinde ilk kez Türkiye Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri kapsamında yarışan Muhammed Fatih Lord, 50 metre su üstü kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Konya'da gerçekleştirilen organizasyonda paletli yüzme açık su yarışlarında mücadele eden Muhammed Fatih Lord, 50 metre su üstü kategorisinde elde ettiği 26.68'lik dereceyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla Karabük, yüzme branşında ilk kez Türkiye Şampiyonluğu kazanarak spor tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Antrenör Kahraman Demir eşliğinde sürdürülen disiplinli ve planlı çalışmaların sonucu elde edilen şampiyonluğun ardından açıklama yapan Demir, "Konya'da düzenlenen bu önemli organizasyonda sporcumuz Muhammed Fatih Lord'un 50 metre su üstünde 26.68'lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olması bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Disiplinli çalışma, doğru planlama ve mücadele ruhu bu sonucu getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Muhammed Fatih Lord'un ailesi de başta spor kulübü olmak üzere, kendilerine her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile emeği geçen tüm antrenörlere, yöneticilere ve destekçilere teşekkür ederek, elde edilen başarının Karabük ve Türkiye adına hayırlı olmasını temenni etti.