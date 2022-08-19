Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük yerel haberleri | Tarihi Yenice Hanı'nın restorasyonu için engeller kaldırıldı, projesi hazırlandı

Karabük yerel haberleri | Tarihi Yenice Hanı'nın restorasyonu için engeller kaldırıldı, projesi hazırlandı

Karabük haberlerine göre AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 23. kilometrede bulunan 828 yıllık Yenice Hanı kalıntılarını ziyaret etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 23. kilometrede bulunan 828 yıllık Yenice Hanı kalıntılarını ziyaret etti. Kütahya Valiliği ve kurumlarının iki senedir bu bölge üzerinde çalıştığını söyleyen Gazel, restorasyonun önünde engel olan hukuki sorunların çözüldüğü ve projelerin çıkarıldığını söyledi.

Selçuklulardan kalma bu kültürel mirasın Kütahya'ya kazandırılmasının önemli olduğunu söyleyen Gazel, Afyonkarahisar yönünden Kütahya'ya girenlerin ziyareti ve konaklaması için ayrıca han etrafında da projeler olduğunu belirtti. Gazel, bu konu başta olmak üzere Kütahya ile ilgili kültür projelerine özel önem verip gayretli bir çalışma gösteren Kütahya Valisi Ali Çelik'e teşekkür etti.

Yenice Köyü Muhtarı Muzaffer Doymaz da son iki yılda Kütahya Valisi Ali Çelik ve milletvekillerinin pek çok kez ziyaret ettiği bu bölgede ayrıca definecilere karşı resmi olarak teftişler ve kontroller yapıldığını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Valiliği Milletvekili İshak Gazel Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title