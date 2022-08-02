Karabük yerel haberi: Safranbolu'da Turistin Tercihi Hıdırlık Seyir Tepesi Oluyor

Safranbolu Belediyesi tarafından daha temiz ve estetik bir görünüme kavuşturulan Hıdırlık Seyir Tepesi, bu yaz da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

Kafeteryası ve Tarihi Çarşı'yı tam tepeden gören manzarası ile Safranbolu'nun önemli noktalarından biri olan Hıdırlık, son üç ayda önemli sayıda misafiri konuk etti. Hıdırlık Seyir Tepesi'nin, turizmin canlandığı son üç ayda 63 binin üzerinde ziyaretçi alarak önemli bir rakama ulaştığını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Tesisimiz, mayıs ayında 19 bin 516, haziran ayında 15 bin 978, temmuz'a ise 27 bin 769 kişiyi konuk etti. Bizleri en çok mutlu eden ise, ziyaretçilerimizin buradan mutlu ayrılmaları oldu" dedi.

Safranbolu'nun bir turizm kenti olduğunun altını çizen Başkan Köse, "Oldukça atıl bir vaziyette olan seyir tepemizi, tamamen Belediyemizin personeli ve imkanları ile yeniden Safranbolu turizmine kazandırdık. Buranın, yerli ve yabancı misafirlerimizin çok fazla tercih ettiği bir mekan haline gelmesinden büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

DİJİTAL REHBER SİSTEMİNDEKİ ROTALAR

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı turu yapan turistlerin yeni rotalar keşfedebileceğini de hatırlatarak, "Hazırladığımız dijital rehber sistemi ile Safranbolu'yu ziyaret eden misafirlerimiz tek başına, kimseye danışmadan, Tarihi Çarşı bölgesini bilmeseler bile istedikleri doğrultuda doğa yürüyüşü, kültür gezisi ya da foto safari etkinliklerini gerçekleştirebilecekler. Bunun için bilboardlarımızda yer alan rota afişinin kare kodunu telefonlarına okutmaları yeterli olacak." dedi.