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Karabük ve Kastamonu Üniversiteleri Arasında SOSYALFEST İş Birliği Protokolü İmzalandı

Karabük ve Kastamonu Üniversiteleri Arasında SOSYALFEST İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kastamonu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile yaptığı görüşmenin ardından, akademik ve kültürel iş birliği için SOSYALFEST çerçevesinde protokol imzaladı.

Karabük Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi arasında SOSYALFEST kurumsal paydaş iş birliği protokolü imzalandı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kastamonu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret etti. Görüşmede, iki üniversite arasında akademik, bilimsel ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle SOSYALFEST çerçevesinde gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar üzerinde durularak değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmenin ardından Rektörler Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından "Kurumsal Paydaş İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokolde Kastamonu Üniversitesinin de aralarında bulunduğu kurumsal paydaşların festivale sağlayacağı uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği ile mali ve finansman desteği yer alıyor.

İş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek SOSYALFEST'in akademik ve sosyal katkılarına dikkat çeken Rektör Kırışık, gösterilen ilgi ve misafirperverlik için Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a teşekkür etti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Topal ise iki üniversite arasındaki akademik dayanışmanın önemine dikkat çekerek, ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'a teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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