Karabük Üniversitesinde Ekim Ayı Senato Toplantısı Gerçekleşti

Karabük Üniversitesinde Ekim Ayı Senato Toplantısı Gerçekleşti
Karabük Üniversitesi, Ekim ayı Senato Toplantısı'nda akademik başarılar, uluslararası projeler ve yeni vizyonu ele aldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, bilimsel yükselişin önemine vurgu yaptı ve Türkiye'yi bilimde zirveye çıkartma hedefini paylaştı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Ekim ayı Senato Toplantısı Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda akademik başarılar, uluslararası projeler, kurumsal kimlik çalışmaları ve üniversitenin yeni vizyonu ele alındı.

Senato Toplantı Odası'nda yapılan toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile senato üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Kırışık, bilimsel yükselişin önemine dikkat çekerek, "Üniversitemiz adım adım dünya çapında bir bilim merkezi oluyor. Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şey bilimdir. Bütün sorunlarımızın çözümü bilimden geçmektedir. Bilimde en ileri ülkelerin ekonomik, teknolojik ve toplumsal sorunlarının ortadan kalktığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim en önemli ihtiyacımız, bilimin zirvesine ulaşmaktır" dedi.

Türkiye'nin dünya biliminde 15. sırada olduğunu hatırlatan Kırışık, hedeflerinin zirve olduğunu belirterek, "İnşallah hedefimiz bu perspektifle, bu yaklaşımla Türkiye'yi bilimde 1. sıraya çıkaracak çalışmaları ve sosyal modelleri ortaya koymaktır. Bunu da hep birlikte, takım halinde çalışarak başaracağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin yükselen marka değerine de vurgu yapan Kırışık, "Her alanda; dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, Teknofest yarışmalarında, akademisyenlerimizin bireysel başarılarında ve kurumumuzun uluslararası temsilinde güçlü adımlar atıyoruz. Bilimsel yükselişimiz üniversitemizin marka değerini artırıyor. Hedefimiz dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmek" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca akademik birimlerin güncel çalışmaları, öğretim üyelerinin projeleri ve yeni akademik atılımlar değerlendirildi. Senato üyelerinin görüşleri doğrultusunda profesyonel bir kurumsal kimlik çalışmasının yapılması da gündeme geldi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
