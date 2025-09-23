Karabük Üniversitesi, Uluslararası Çevresel Sürdürülebilirlik Projesine Katılıyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Avrupa Birliği tarafından desteklenen "GreenCamUz" projesiyle çevresel sürdürülebilirlik alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yürütecek.

Avrupa Komisyonu'nun 2025 yılı ERASMUS-EDU-2025-CBHE (Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme) çağrısı kapsamında 359 bin 682 avro bütçeyle desteklenen proje, Özbekistan'daki üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyor. Doğal kaynakların korunması, yeşil kampüs stratejilerinin geliştirilmesi, çevre odaklı müfredatların hazırlanması ve yeşil teknolojilere dayalı uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca "Yeşil Kampüs Elçileri" yetiştirilerek öğrenci ve akademisyenler arasında çevre bilincinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Projenin koordinatörlüğünü Özbekistan'dan Kokand University üstlenirken, KBÜ'nün yanı sıra Polonya'dan Politechnika Opolska ve Litvanya'dan Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas da ortaklar arasında yer alıyor. Özbekistan'dan Tashkent International University, Central Asian University of Environmental and Climate Change, Alfraganus University, Andijan State Technical Institute ve Graduate School of Business and Entrepreneurship de projeye katkı sağlıyor.

Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı ise projeye ilişkili ortak olarak destek veriyor.

Karabük Üniversitesi, proje kapsamında eğitim müfredatlarının hazırlanması, pilot uygulamaların yürütülmesi ve uluslararası deneyim paylaşımı gibi kritik görevler üstlenecek.

KBÜ ekibinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Sakine Uğurlu Karaağaç ve Doç. Dr. Ertuğrul Esmeray, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur, Proje Sorumlusu Elif Ergin ve Dilmurod Juraev yer alıyor.

Çalışmalar; çevreye duyarlı çözümler, çevre eğitimi, sürdürülebilirlik odaklı müfredat geliştirme ve kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülecek.

Böylece KBÜ, uluslararası iş birlikleriyle çevresel sürdürülebilirliğe somut katkılar sağlamayı hedefliyor. - KARABÜK