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Karabük Üniversitesi Öğrencileri TRT Özel Ödülü'nü Kazandı

Karabük Üniversitesi Öğrencileri TRT Özel Ödülü'nü Kazandı
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Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, 'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 'Geçmişten Gelen Sesler' adlı radyo programlarıyla TRT Özel Ödülü'nü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, Türkiye genelinde düzenlenen 'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda TRT Özel Ödülü'nü kazandı.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri Sena Kasım ve Asiye Karabulut, Dr. Öğr. Üyesi Burak Türten'in danışmanlığında hazırladıkları "Geçmişten Gelen Sesler" isimli radyo programı ile TRT Özel Ödülünü kazandı.

130 üniversiteden 2 bin 618 öğrencinin 1702 eserle katıldığı yarışmada ödül kazanan proje, TRT2'de canlı yayınlanan törenle takdim edildi. Ödül törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, Proje Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Türten ve çok sayıda davetli katıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencilerin elde ettiği başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerimizin TRT tarafından verilen bu önemli ödülü kazanmaları bizler için büyük bir gurur kaynağı. Karabük Üniversitesi olarak her alanda elde edilen başarılarla Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türker İnanoğlu Kültür Sanat Safranbolu Eğitim Medya Radyo Yerel Trt

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