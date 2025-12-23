KBÜ öğrencilerinin belgeseline uluslararası ödül

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri tarafından hazırlanan "Gün Hep Gece" adlı belgesel, 2. Uluslararası Afet Film Festivali'nde (UAFF) "Övgüye Değer Belgesel Film" ödülüne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği tarafından 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen festivale 114 ülkeden çok sayıda başvuru yapıldı. Festivalde, Karabük Üniversitesi öğrencileri önemli bir başarıya imza attı.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri Melisa Yıldız, Sümeyye Erdoğan, Yağmur Kaya, Senanur Gündüz, Berat Aktoğ ve Kenan Kuliev'in, Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak danışmanlığında hazırladığı belgesel, profesyonel yapımların yer aldığı seçkide "Övgüye Değer Belgesel Film" ödülünü kazandı. Belgeselde, Zonguldak'ta yaşayan maden işçilerinin zorlu yaşam şartları ele alınıyor.

Festivalin ödül töreni Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Festival kapsamında film gösterimleri Ankara Kült Kavaklıdere Kültür Merkezi'nde yapılırken, söyleşi ve atölye çalışmaları ise Ankara Kent Konseyi binasında düzenlendi.

Öte yandan festivalin ön eleme jürilerinde de Karabük Üniversitesi akademisyenleri görev aldı. Uluslararası Uzun Metraj Yarışması ön jürisinde Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk, Uluslararası Belgesel Film Yarışması ön jürisinde ise Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Serdar Sabuncu yer aldı. Uluslararası belgesel film yarışmasının ana jürisinde ise yönetmen Koray Demir, Prof. Dr. Nihan G. Işıkman, yönetmen Hacer Koç Yıldız, Muhammed Sabit Yakar ve yönetmen Kadir Uluç bulundu. - KARABÜK