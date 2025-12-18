Haberler

KBÜ'de "Cloud Day" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen 'Cloud Day' etkinliği, bilişim profesyonellerinin bulut teknolojileri, siber güvenlik ve yapay zeka konularındaki güncel gelişmeleri öğrencilere aktardığı bir panelle gerçekleşti. Etkinlikte, öğrencilerin gelecekte teknoloji liderleri olacaklarına vurgu yapıldı ve siber güvenliğin önemi tartışıldı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen "Cloud Day" etkinliğinde, bilişim sektörünün profesyonelleri bulut teknolojileri, siber güvenlik ve yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri öğrencilerle paylaştı.

KBÜ HSD Bulut Bilişim Kulübü tarafından, KBÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, mühendislik öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Programda bulut bilişim, siber güvenlik ve modern teknoloji uygulamaları ele alındı.

Etkinliğin açılışında konuşan KBÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, öğrencilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz sizlere baktığımızda Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini görüyoruz. Kendi kariyerine yatırım yapan bu gençler, yarının Türkiye'sinde önemli görevler üstlenecektir." dedi.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan HSD Bulut Bilişim Kulübü Başkanı Emirhan Küçük de organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından, moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Özdağ'ın yaptığı panele geçildi. Panelde konuşan ES4E firması CSO'su Hasan Mutlu, siber güvenlikte kriz yönetiminin önemine dikkat çekerek, siber saldırıların kritik altyapılar üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini ve doğru güvenlik mimarisinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Huawei Bulut Çözümleri Mühendisi Sefa Bilicier ise bulut bilişimin modern dünyadaki rolünü ve teknik altyapısını anlattı. Docker ve Kubernetes gibi teknolojilerin sektör standardı haline geldiğini belirten Bilicier, bulut sistemlerinin iş sürekliliği ve maliyet avantajı sunduğunu ifade etti.

Panel sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan konuşmacılar, kariyer yolculuğunda sürekli öğrenmenin ve hedef odaklı ilerlemenin önemine değindi. Etkinlik, konuşmacılara plaket takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve e-Devlet onaylı sertifikaların tanımlanmasıyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

