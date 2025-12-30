Haberler

Kar yağışı ve kazalar nedeniyle trafik kapatıldı yolcular otobüslerde sabahladı

Kar yağışı ve kazalar nedeniyle trafik kapatıldı yolcular otobüslerde sabahladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük-Gerede ve Karabük-Ankara bağlantı yollarında etkili olan kar yağışı ve bazı tırların makaslaması nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım durdu. Çok sayıda yolcu, geceyi otobüslerde geçirmek zorunda kaldı.

Kar yağışı ve bazı tırların makaslaması nedeniyle İstanbul istikametine trafiğin kapatılması sonucu yolda kalan yolcular,

Karabük'te otobüslerde sabahladı.

Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük-Gerede ve Karabük- Ankara bağlantı yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle bazı tırların makaslaması sonucu İstanbul yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yolun kapanmasıyla birlikte şehirlerarası yolcu otobüsleri Karabük'te bekletilirken, çok sayıda yolcu geceyi otobüslerde geçirmek zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde yolun ulaşıma açılmasıyla otobüsler seferlerine devam etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
'Daltonlar' davasındaki arbedeye soruşturma: Üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi

"Daltonlar" davasındaki arbede 3 avukatın başını yaktı
Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı