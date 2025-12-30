Kar yağışı ve kazalar nedeniyle trafik kapatıldı yolcular otobüslerde sabahladı

Kar yağışı ve bazı tırların makaslaması nedeniyle İstanbul istikametine trafiğin kapatılması sonucu yolda kalan yolcular,

Karabük'te otobüslerde sabahladı.

Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük-Gerede ve Karabük- Ankara bağlantı yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle bazı tırların makaslaması sonucu İstanbul yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yolun kapanmasıyla birlikte şehirlerarası yolcu otobüsleri Karabük'te bekletilirken, çok sayıda yolcu geceyi otobüslerde geçirmek zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde yolun ulaşıma açılmasıyla otobüsler seferlerine devam etti. - KARABÜK