Karabük-Bartın kara yolunda kar nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, karayolları ekipleri yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Karabük'te dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Karabük ile Bartın'ı birbirine bağlayan kara yolunun yüksek kesimlerinde etkisini artıran yağış ve buzlanma nedeniyle, tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, Karabük'ün yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Yağışın en çok etkilediği noktalardan biri olan 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi mevkiinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri de güzergah üzerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Ağır tonajlı araçlar bekletiliyor

Yağışın zeminde oluşturduğu buzlanma ve kayganlaşma riski nedeniyle, yaşanabilecek kazaların ve yol kapanmalarının önüne geçmek amacıyla tedbirler artırıldı. Trafik ekipleri, Karabük-Bartın karayolunu kullanmak isteyen tır ve çekici türü ağır tonajlı araçları uygun noktalarda durdurarak geçişlerine izin vermiyor.

Ağır vasıta sürücüleri, yol güvenliği sağlanana ve kar yağışının etkisi azalana kadar dinlenme tesisleri ve yol kenarlarındaki ceplerde bekletiliyor.

Sürücülere "Kış Lastiği" uyarısı

Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Ekipler, bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri araçlarında kış lastiği bulundurmaları, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor. Zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişine ise müsaade edilmiyor.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
