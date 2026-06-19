Karabük Üniversitesinden tercih döneminde siber güvenlik rehberliği

YÖK Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda yürütülen "Geleceğin Meslekleri" programı kapsamında Karabük Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri siber güvenlik alanındaki eğitim ve kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı.

Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda hayata geçirilen "Geleceğin Meslekleri" programı, Karabük Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Karabük Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Programda siber güvenlik alanındaki güncel gelişmeler, kariyer fırsatları ve mesleki yetkinlikler ele alındı.

Demir Çelik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, akademi ve sektör temsilcileri gençlerle bir araya gelerek siber güvenlik alanındaki eğitim süreçleri ve kariyer imkanlarına ilişkin bilgi verdi.

Programda Karabük Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Acar, Technatolia Siber Güvenlik ve Yazılım temsilcisi Bilal Bakartepe, KARDEMİR Güvenlik

Operasyonları Başmühendisliği biriminden Burhan Aktar ile Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, siber güvenliğin dijital dönüşüm sürecinde stratejik öneme sahip meslek alanlarından biri haline geldiğini belirterek, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikler, istihdam imkanları ve gelecekte öne çıkması beklenen uzmanlık alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektör temsilcileri mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşırken, akademisyenler de siber güvenlik alanında kariyer planlaması yapmak isteyen gençlere yol gösterici bilgiler sundu. Programda ayrıca üniversite tercihleri ile kariyer planlaması arasındaki ilişkinin önemi üzerinde duruldu.

Soru-cevap ve mentörlük oturumlarının da gerçekleştirildiği etkinlikte öğrenciler, alan uzmanlarıyla birebir görüşme imkanı buldu. Katılımcılar, siber güvenlik alanındaki eğitim süreçlerinden sektör beklentilerine kadar birçok konuda bilgi edinerek merak ettikleri sorulara yanıt aldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı